Ignacio Escolar valora las explicaciones de Cifuentes: "Nada vale porque todo lo que hemos escuchado es mentira"

CIFUENTES DEFIENDE SU TESIS

"Hay muchos detalles que no ha explicado. Es todo surrealista", afirma Ignacio Escolar, director de 'eldiario.es', que apunta que el TFM de Cifuentes sigue sin aparecer, "no está por ningún sitio". "El problema no son las notas ni el título, sino cómo lo consiguió", añade Escolar.