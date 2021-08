El Ayuntamiento de Gijón ha prohibido las corridas de toros después de conocerse las críticas de la alcaldesa por bautizar a los reses con nombres como 'Feminista' o 'Nigeriano'. Por esta razón, Más Vale Tarde ha querido contar con las explicaciones de la máxima representante del consistorio, Ana González, que en el programa ha explicado los motivos que la han llevado a tomar esta decisión, muy criticada por el sector de la tauromaquia; entre ellos, por Cayetano Rivera.

"Las cosas que son tradición pueden cambiarse. Agarrarse a una tradición para decir que algo es inamovible no tiene mucho sentido", ha expresado González, que cree que, en caso contrario, "estaríamos todavía yendo en carros de caballo en vez de en coches". Así, piensa que "usar la tradición como un argumento de autoridad cuando no es más que una falacia". ¿No piensa rectificar entonces? La alcaldesa cree que "para rectificar hay que meter la pata", y ella asegura que no la ha metido.

Para González, en "los últimos años de Gijón -y no pocos- hay una insatisfacción y malestar con las corridas de toros" debido a un "cambio de mentalidad y a la evolución de Gijón y de toda España". Y ha añadido: "Cosas como el maltrato animal, que no contemplábamos hace 40 años, ahora sí". Además, en su decisión "concurre otra circunstancia, el nombre de tres toros: uno que se llama 'Feminista' y dos 'Nigeriano', que causan estupefacción en mí y en la población gijonesa".

¿Ha sido el nombre de estos toros la gota que ha colmado el vaso? "El malestar general y cruzar más de una línea con estos nombres ha precipitado una decisión que ya estaba tomada, que era el final de las posibles prórrogas. Es decir, no volver a licitar la concesión para que haya corridas de toros", ha apuntado. En este punto, la periodista y presentadora de Más Vale Tarde, Marina Valdés, ha preguntado a González si es consciente de que, con su decisión, puede hacer gran daño al mundo del toro.

"Soy consciente de que salvamos a toros, de que las sociedades evolucionan y ya no tiramos cabras desde el campanario; seguramente, en torno al lanzamiento de esta cabra también se generaba economía", ha destacado la alcaldesa de Gijón, que considera no obstante que el motivo económico "no justifica todo", y ha precisado: "Gijón está en otra situación, que es no valorar las cuestiones económicas y sí valorar el buen trato animal, en este caso a los toros".