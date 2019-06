Francisco Marhuenda: "Valls es cómplice de la alcaldesa que habla de presos políticos"

Francisco Marhuenda, director de 'La Razón', reflexiona en el programa sobre el anuncio de Vox, que aseguraba el cese de las negociaciones con el PP en la Comunidad de Madrid. "Debería haber luz y taquígrafos, porque aquí no hay dios que se aclare con los pactos", protesta el periodista.

Eso sí, esta decisión de Vox, según Marhuenda, "es para que Ciudadanos tome nota": "Por más chulos que se pongan, la chulería se queda en que no suman ellos con el PP, por lo que deberían de ser un poco más respetuosos con aquellos que les apoyan para que haya un Gobierno de centro derecha".

Lo lógico, defiende el periodista, es que "se hubieran sentado los tres", pero explica que "Ciudadanos ha caído en la trampa que le ha puesto la izquierda política y mediática, que dicen que Vox es un partido machista y todo eso. No dicen nada que esté en contra de la Constitución".

A pesar de la negativa de Vox a seguir negociando con el PP en Madrid, Marhuenda señala: "Almeida es muy correcto, me extrañaría que hubiese hecho algo incorrecto".

Aún así, el periodista considera que Vox no impedirá que haya un gobierno de centro derecha en la Comunidad de Madrid: "Quien rompa la baraja va a tener un castigo en las urnas", e insiste, "no me imagino ahora un gobierno presidido por Gabilondo con Errejón como vicepresidente".

Ciudadanos rompe con Valls en Barcelona tras apoyar la investidura de Colau

El partido que lidera Albert Rivera ha decidido romper con Manuel Valls en el Ayuntamiento de Barcelona después de que el político votara a favor a favor de que Ada Colau continúe como alcaldesa.

Marhuenda considera que "lo de Valls ha sido siempre una auténtica frivolidad": "Vino a Barcelona como si fuese el gran salvador y ha sido un auténtico fracaso". Y añade que "Manuel Valls nunca ha sido de Ciudadanos, Rivera se equivocó y lo está pagando ahora".

Además, ha criticado el apoyo ofrecido por el político para investir alcaldesa a Colau y evitar así un gobierno independentista: "Lo que no puedes ser es cómplice, y ahora Valls es cómplice de la alcaldesa de los lazos amarillos y que habla de presos políticos".