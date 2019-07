El director y presentador de Al Rojo Vivo ha afirmado que el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, "está dispuesto a cortarse la coleta" tras lanzar un mensaje a través de redes sociales en el que ha anunciado su renuncia a formar parte del Consejo de Ministros con el PSOE a cambio de que salga adelante un gobierno de coalición con los socialistas.

"Se corta la coleta de esa gran premisa de negociación que tenía Unidas Podemos, y que era que Pablo Iglesias tenía que estar sí o sí en el Consejo de Ministros", ha apuntado Antonio García Ferreras en el programa Más Vale Tarde, y ha añadido: "Es una jugada inesperada; inteligente, que coloca de nuevo la iniciativa en manos de Unidas Podemos".

El presentador de Al Rojo Vivo cree, en este sentido, que "estar o no en el Consejo de Ministros no será un problema siempre que no haya más vetos", y que esta decisión de Pablo Iglesias ha provocado un "cambio radical, una metamorfosis total y absoluta de la sesión de investidura" que sí podría dar pie a que le salieran las cuentas al Gobierno de Sánchez.

Ferreras ha aprovechado para recalcar la importancia de que finalmente PSOE y Unidas Podemos logren llegar a un acuerdo para investir a Pedro Sánchez. "Es un cambio de cultura política", ha afirmado el periodista, que ha destacado: "Este país no ha vivido nunca un Gobierno de coalición. No estamos acostumbrados a vivir una acontecimiento de estas características". Y ha advertido: "Se puede producir, no en septiembre, sino esta próxima semana".