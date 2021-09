Victoriano Pérez fue ordenado sacerdote en el año 1981, y hace unos años se enamoró de Christina Moreira, una mujer que colaboraba en su iglesia. En Más Vale Tarde han explicado cómo decidieron dar el paso de contraer matrimonio por lo civil mientras siguen haciendo misas.

Para empezar, Pérez aclara que no se casó con su "monaguilla", sino con "una señora, madura, libre, que decidió por su cuenta". "El monaguillo es el que ayuda a misa, y ella no era ayudante de la misa, sino una persona que trabajaba en la parroquia, que era democrática y las responsabilidades estaban compartidas". Además, explica que las misas que ahora celebran "no son clandestinas": "Nuestra comunidad está en el Google maps y con las puertas abiertas para que vaya quien quiera".

"El obispo lo único que quiere es que no armemos escándalo y nosotros somos muy discretos y tenemos una comunidad pequeña porque creemos en el valor de la eucaristía", ha destacado durante la entrevista. Puedes descubrir toda su historia en el vídeo que acompaña estas líneas.