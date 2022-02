La expresidenta madrileña Esperanza Aguirre se ha pronunciado sobre la guerra abierta entre Génova y Sol en Más Vale Tarde, donde, poco después de la dimisión de Ángel Carromero, ha afirmado que hay un 'chiquilicuatre' menos en el PP.

Iñaki López le ha pedido que ponga nombre a algún 'chiquilicuatre' más, algo que Aguirre ha evitado. "Yo cuando hablaba de los 'niñatos y chiquilicuatres' me estaba refiriendo a él", ha respondido la exdirigente popular, que tenía una enorme prisa por acabar la entrevista: "Bueno, buenas tardes, me voy a tener que ir", ha indicado.

Segundos después, ha abandonado la entrevista, no sin antes afirmar que "quedan todavía" 'chiquilicuatres' en el Partido Popular. "Me voy, porque es que si no... llevamos 20 minutos", ha afirmado, ya fuera de cámaras, aunque la entrevista ha durado bastante menos. Puedes ver el momento y la reacción de los presentadores en el vídeo que ilustra estas líneas.