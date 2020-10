Adolfo García Sastre, director del Instituto de Salud Global y Patógenos del Hospital Monte Sinaí de Nueva York, ha afirmado en Más Vale Tarde que "es evidente que se tenían que haber tomado medidas antes en Madrid" para frenar los contagios de coronavirus. "Tenía que haber habido un consenso anterior para evitar que subieran los casos como han subido y llegar a la situación a la que hemos llegado", ha manifestado.

En esta línea, el doctor ha criticado que "se ha tardado demasiado tiempo en tomar medidas drásticas", lo que hubiese permitido evitar que las cifras de contagiados subieran hasta las que se registran actualmente. "No tendría por qué haber sido de confinamiento parcial, pero hacer más esfuerzos en troceos o reuniones. Ese ha sido el principal problema", ha señalado el experto.

El virus no ha cambiado respecto a la primera ola"

En lo referente al virus, García Sastre ha indicado que "no parece que haya cambiado nada y si ha cambiado ha sido muy poquito". "La única diferencia con la primera ola es que ahora se está encontrando más gente con síntomas leves o asintomáticos debido a que hay más diagnóstico", ha afirmado, a lo que ha añadido que "parece que hay menos letalidad porque hay más números de contagiados que en la primer ola, pero porque ahora se detectan más contagiados".

Asimismo, Adolfo García Sastre ha hecho referencia a la transmisión por aerosoles, diciendo que "siempre se había sospechado que era una vía de contagio por la cantidad de positivos que hay, pero ahora se están obteniendo datos de que es posible que el COVID-19 se transmita por aerosol". "Es algo importante y tener en cuenta", ha subrayado.

Y sobre la llegada del invierno y la tendencia a hacer reuniones en sitios cerrados por el frío, el experto ha recomendado que se hagan "en núcleos pequeños", en lugar de juntarse gran numero de personas.

Por último, Adolfo García Sastre, que reside en Nueva York, ha hablado sobre el positivo en coronavirus de Donald Trump: "Lo que más me ha sorprendido es que haya tardado tanto tiempo porque ha tenido otras posibilidades de contagios", ha expresado, añadiendo que "si fomentas reuniones y no usas la mascarilla, da igual que uses el test diagnóstico, en algún momento das positivo".