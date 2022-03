Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, ha analizado en Más Vale Tarde la situación que atraviesa Ucrania con la invasión rusa y asegura que es difícil saber hacia dónde irá la guerra, que no ve una salida fácil al conflicto porque Vladimir Putin, presidente ruso, es "un genocida de libro" impredecible.

"Estoy muy preocupado porque es un megalómano harto de dinero y otros bienestares de la vida. Es un dictador y es muy difícil comprender que hará un hombre de este calibre", ha mantenido el presidente cántabro.

Además, Revilla ha comparado la situación con la II Guerra Mundial: "Si Hitler hubiera tenido un botón para apretar una bomba atómica, la tira, y a este no le veo como para entregarse. No me imagino a este orgulloso dictador saliendo por los pies", ha defendido. "Es un psicópata con armamento nuclear y un pueblo al que tiene engañado y atemorizado", ha añadido.

Para rematar sus calificativos sobre el responsable de la guerra en Ucrania Revilla ha indicado que estamos "ante un Putin que es un bicho humano, que yo creo que es más letal que el COVID porque es impredecible".