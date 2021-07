El doctor César Carballo sostiene que "España ha optado claramente por que los jóvenes se infecten de forma masiva" y advierte de que esto "es un gran error".

Así se ha pronunciado el médico de Urgencias en Más Vale Tarde ante unos datos de incidencia desbocados, lamentando que "no tenemos ninguna medida preventiva que no sea la vacunación y después de eso pasamos directamente a las restricciones", algo que considera "un gran problema". "No tenemos medida de contener los contagios", ha insistido.

En este sentido, el facultativo cree que administrar la vacuna de Janssen a los jóvenes, que solo requiere una dosis, "es una de las soluciones". A este respecto, ha señalado que "en nuestro país no se está poniendo Janssen por debajo de 40 años a pesar de que la EMA la aconseja" y ha subrayado que "tenemos además Janssen en las neveras esperando a ser puesta".

Preguntado sobre los toques de queda y las restricciones que las comunidades autónomas están aplicando ahora para frenar esta quinta ola de la pandemia, Carballo ha advertido de que "no sabemos si va a ser la última" y ha señalado que, aunque "las medidas restrictivas funcionan, el problema es que tardan demasiado en hacer efecto".

Además, el sanitario ha lanzado una advertencia: "El 10% de los infectados son vacunados y esto es un problema, porque los vacunados también contagian". Puedes ver su intervención en el vídeo que ilustra esta noticia.