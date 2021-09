Cristina Pardo e Iñaki López son viejos conocidos, ya antes de comenzar esta nueva etapa presentando Más Vale Tarde han coincidido en plató. Pero nunca han compartido tanto tiempo juntos como lo harán a partir de ahora: de lunes a viernes todas las tardes.

Por eso, dos de los excolaboradores de Cristina Pardo en el programa de Liarla Pardo que tenía su hueco en laSexta todos los domingos, han querido dar algunos consejos "para la convivencia" al nuevo compañero. Son Anabel Alonso y Gonzalo Miró que desean todo el ánimo del mundo al conductor.

"Iñaki, ya sé que siendo de Bilbao eras un tipo valiente, pero no sabía que tanto... Has cambiado un programa de seis horas de pie por compartir cinco días a la semana con Cristina, mi duda es si a ti sí te dejará hablar", ha bromeado Miró. El mensaje de Anabel Alonso no es mucho más tranquilizador: "No sabes donde te metes. Pero los dos tenéis un puntito que ya verás tú". Ambos también han compartido un mensaje para Cristina: "Échanos un poco de menos, ¿qué te cuesta?", han bromeado.