Aunque el Ministerio de Sanidad ha hecho ya público su plan de vacunación para la población española contra el coronavirus, la Comunidad de Madrid estaría preparando su propio plan de vacunación, o por lo menos coordinándose con el Gobierno. Sobre esta cuestión ha querido preguntar Mamen Mendizábal a Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública del territorio madrileño.

¿Tendrá que contratar la comunidad a más personal sanitario o es suficiente con el número de empleados que tiene destinado en Atención Primaria? "Primero tendremos que ver qué vacunas llegan, qué logística precisan, qué cuantía o si es una o dos dosis. Toda esa información aún no la tenemos", ha apuntado Zapatero en Más Vale Tarde, donde ha añadido que en cualquier caso ya se encuentran "trabajando en un plan de vacuna".

"Teniendo la experiencia que tenemos sobre las vacunas que se hacen todos los años, fundamentalmente la antigripal, ya estamos trabajando en posibles escenarios", ha continuado explicando el dirigente madrileño, que ha asegurado no tener ninguna duda respecto a las vacunas que llegarán: "Como médico, en cuanto pueda me vacuno. Es parte de la solución, no tengo ningún miedo".

Zapatero también ha entrado a valorar las palabras de José Luis Martínez-Almeida, que ha tachado de "road show inapropiada" la gestión que está haciendo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la llegada de la vacuna. ¿Se va a convertir su distribución en una nueva arma arrojadiza? "Tiene pinta de que sí, pero yo espero que no", ha dicho el viceconsejero madrileño, y ha añadido: "La vacuna es lo que nos permite ver una luz al final del túnel. Tenemos la obligación de hacerlo bien".

No obstante, ha matizado: "A mí me hubiera gustado que la coordinación hubiera sido distinta. Después de muchos años de experiencia médica y de gestión, sé que este trabajo es dificilísimo, y deberíamos haber ido más de la mano. No ha sido el caso, pero espero que en el tema de la vacuna podamos ir todos más juntos".