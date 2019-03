Andrea Levy: "No ir a la manifestación no me hace menos feminista"

¿La política de estos días se ha dedicado a dividir a las mujeres entre bandos. izquierdas y derechas?, pregunta Mámen Mendiazbal, a lo que Andrea Levy asegura que "el feminismo es la igualdad entre hombres y mujeres, no puede haber diferencias, pensemos lo que pensemos". Eso sí, "la reivindicación debe de ser todos los días, predicar con el ejemplo", apunta.

Andrea Levy ha respondido remontándose al origen del 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, para evitar responder a su opinión sobre las declaraciones de Pablo Casado que asegura que "el feminismo enfrenta a hombres y mujeres". "La reivindicación es necesaria en cuanto aún haya espacios en los que hay que erradicar los insultos machistas, la violencia de género o la brecha salarial. Prácticas nefastas que son una lacra", dice Levy.

Además, ha insistido en que "es triste que se pretenda utilizar a las mujeres como mercancía electoral". Y ha puesto el foco en que el feminismo es cosa de hombres y mujeres: "Los hombres tienen que reivindicar los espacios que se les habían negado, como es el de cuidados o en la corresponsabilidad".

Sobre la decisión del PP de no acudir a la manifestación del 8M, Levy ha explicado que "se ha dado una discrepancia porque el manifiesto pretende excluir a las mujeres que también luchamos por la igualdad y la libertad de las mujeres pero que no somos de izquierdas". Y ha reprochado a las organizaciones que han elaborado el manifiesto por "empequeñecen con las criticas a la derecha y al capitalismo la causa del feminismo, que es transversal en la sociedad".

Y ha defendido que hay que estar en las reivindicaciones y no en las etiquetas, "a mi las etiquetas me aburren", aseguraba Levy, reivindicando: "No ir a la manifestación no me hace menos feminista".