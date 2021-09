"El paro ha ido bien en España es porque los fascistas que gobernamos en Madrid hemos conseguido que el paro baje cinco veces más que la media nacional; porque seremos fascistas, pero sabemos gobernar". Estas fueron las polémicas declaraciones que José Luis Martínez-Almeida pronunció el pasado mes de abril.

Al verlas de nuevo en Más Vale Tarde, el alcalde madrileño ha reconocido que no estuvo "acertado" porque "la ironía" no se entendió.

"Si una ironía no se entiende a la primera es que no estuve acertado. Hay frases que te perseguirán toda la vida, y esta me va a perseguir a mí", ha dicho al respecto durante la entrevista con Cristina Pardo e Iñaki López.