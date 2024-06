El Cádiz CF frena el desahucio de una mujer de 88 años comprando su casa por 147.000 euros. María Muñoz es una vecina del barrio gaditano de El Pópulo que se encontraba a la espera de ser desahuciada de la casa en la que llevaba viviendo desde 1967 y tenía de fecha límite el próximo 27 de junio. Sin embargo, la Fundación del Cádiz ha sido la encargada de comprar finalmente el domicilio de María Muñoz y formalizar un contrato de alquiler indefinido con ella.

"Yo era casi del Cádiz porque le gusta a mi nieta, pero ahora me voy a hacer socia", ha aclarado María tras el gesto del club gaditano.

En cuanto al motivo por el que la propietaria del piso ha querido sacar a María, Eva su hija ha explicado en Más Vale Tarde que piensan que podría ser por alquilar el piso con fines turísticos, ya que el resto de apartamentos colindantes son para este fin. Por tanto, el objetivo sería meramente económico para sacar mayor rentabilidad al inmueble.

Cuando la familia se enteró de que querían echarla comenzaron a movilizarse, hasta llegar a oídos del Cadiz CF. "Yo creo que ha sido por el ruido que hemos hecho porque es verdad que ha estado con nosotros muchísima gente, hemos tenido al lado al defensor del pueblo, hemos estado con el ayuntamiento, con Facua. Entonces ha sido mucho el ruido que se ha hecho y yo pienso que a raíz de esto llegaron a sus oídos".

María también ha explicado en Más Vale Tarde cómo fue el momento cuando llegó el Cádiz y pararon de lleno el desahucio comprando su casa por 147.000 euros: "Fue una sorpresa muy buena. Cuando me dijo que me podía quedar le dije que no le cogía en brazos porque estás muy gordito. Se portó muy bien y le dije que me voy a tener que hacer socio del Cádiz CF".

Además, el Cádiz CF. ha hecho esta donación de manera muy discreta y sin hacer ruido para sacar rédito de la acción solidaria. Tal y como cuenta María, acudieron tres personas a su casa en representación del club y les comunicaron que ella "no se movía de aquí, la casa es ya de usted hasta el tiempo que tenga que estar aquí".

Para terminar, María se ha mostrado muy agradecida con el club de fútbol y ha aseverado que "esto no lo hace todo el mundo".