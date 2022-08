Finalmente habrá cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Será el próximo martes en el Senado, donde el líder de la oposición tiene representación. Sin embargo, en el Partido Popular no parecen estar conformes con el formato, pues el presidente del Gobierno explicará de forma detallada las medidas del plan de ahorro energético y los populares querían que se debatiera sobre las medidas sociales y la incertidumbre que afecta a los ciudadanos.

Mientras Pablo Montesinos cree que este debate ha sido "una buena decisión del presidente del Gobierno" y pide que sea "sosegado, con propuestas y donde se pueda comparar modelos", Elisa Beni ha puesto el foco en este cambio de opinión del PP: "Feijóo y su nuevo PP es como Mick Jagger y los nuevos Rolling Stones, siempre es 'Insatisfaction' y luego 'No, no, no", comenta. "Hacen un reto pensando que les van a decir que no y cuando van al Senado, ahora no les gusta el formato", explica la periodista, que también afirma que "Feijóo quiere hacerse el muerto en la piscina de las encuestas a ver si llega a Moncloa sin romperlo ni mancharlo".