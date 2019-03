DESTACA QUE LA LEY NO PREVÉ CRITERIO PARA ELEGIR EL NUEVO NOMBRE

Eduardo Ranz analiza las declaraciones del alcalde de Villafranca en las que se niega a acatar la Ley de Memoria Histórica. El abogado, que es quien ha denunciado que la ley no se cumple, destaca que "un alcalde no puede decidir aplicarla o no".