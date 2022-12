Josep Antoni Duran i Lleida, exportavoz de CiU en el Congreso ha presentado 'El riesgo de la verdad', donde recoge sus memorias políticas. Duran i Lleida considera que los ciudadanos catalanes han sido engañados por los políticos que "desde el independentismo dijeron que esto era pan comido y que nos estaban esperando con los brazos abiertos en la Unión Europea y que no saldríamos del euro si se aplicaba la independencia". "Ha habido mentiras y las sigue habiendo", explicaba durante la entrevista.

En referencia a las listas electorales que presenta el PDeCAT, ha asegurado que "intentan que no se pueda gobernar en España". "Las elecciones se anticiparon porque el independentismo catalán no quería entrar a debatir los Presupuestos Generales", ha señalado el exportavoz, añadiendo que, más allá de la Gürtel, "el motivo fundamental de la moción de censura era el conflicto catalán".

Sobre Artur Mas, el exportavoz asegura que "cambió del catalanismo al independentismo". "Es capaz de apoyar a la CUP por estar en el poder", reprochaba Duran i Lleida.

En su libro, también recuerda a Jordi Pujol. "Creo que Pujol no solamente fue un buen presidente y positivo en muchos aspectos para Cataluña, sino también para el resto de España", explica el Duran i Lleida, argumentando además que "parte de las pruebas contra Pujol han salido de las cloacas del Estado".

Por último, ha afirmado que el independentismo es el nuevo caladero de los votantes de Vox: "Se autoalimentan unos y otros, la posición política de los extremos se alimenta, no me cabe ninguna duda". Y ha criticado también que "los políticos no estamos para explotar los sentimientos y utilizarlos con interés partidista y electoral, sino para racionalizarlos".