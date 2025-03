Dolores Vázquez: "Lo que ha pasado ya no se puede remediar, pero sí algunas cosas a nivel económico y pedir perdón"

¿Qué ha dicho? "Lo que ha pasado ya no se puede remediar. Lo que yo he sufrido, lo que he llevado por dentro, que a veces todavía estoy ahí intentado día a día, ya no lo pueden reparar. Pero algunas cosas a nivel económico y a nivel decir lo sentimos o perdón sí. Eso sí se puede", ha explicado Dolores a laSexta.

Dolores Vázquez, la mujer que a finales de la década de los 90, hasta que pudo probar su inocencia, pasó 519 días en prisión acusada del crimen de la joven malagueña de 19 años Rocío Wanninkof, desea que el Estado, a través del Gobierno, le pida ya "perdón" por todo ese tiempo que pasó privada de libertad.

"Lo que ha pasado ya no se puede remediar. Lo que yo he sufrido, lo que he llevado por dentro, que a veces todavía estoy ahí intentado día a día, ya no lo pueden reparar. Pero algunas cosas a nivel económico y a nivel decir lo sentimos o perdón sí. Eso sí se puede", ha explicado Dolores Vázquez a laSexta.

"Yo no he visto nada, prácticamente, de lo que pasó porque no me hace bien. Yo no me reconozco, no sé qué me pasó. Nunca he entendido por qué yo, nunca se me ha dado una explicación. Yo creo que es injusto", ha añadido.

También ha aclarado que la prensa la tiene que ayudar "solicitando y pidiendo". Por otro lado, ha recalcado que este caso tiene que servir para que la gente joven sea "conscientes de los errores que se hacen y que no hacen nada luego por repararlos". "No dejéis que se olive", ha concluido Dolores Vázquez a modo de reivindicación tras todo el dolor y escarnio público por el que ha tenido que pasar.