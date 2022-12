Los papeles de José Antonio Monago son de difícil acceso, documentos que según él, demuestran su inocencia. El presidente de la Junta de Extremadura ha dicho que "el letrado mayor del Senado acredita que no fueron 32 viajes a Canarias, fueron 16". En varias ocasiones ha declarado Monago la cantidad de viajes asciende a 16. Sin embargo, si se va hasta Canarias, normalmente hay que volver, así que dos trayectos por viaje suman 32.

Monago repite una y otra vez que sus 22 viajes personales, los otros, fueron pagados de su bolsillo: "Me pagué 22 viajes privados con mi cuenta, con mi VISA, con mi dinero y con mi familia". El presidente extremeño considera que la variación de sus justificaciones no ha sido un cambio de opinión. En sus propias palabras, ha dicho que propuso "devolver el dinero si alguien tiene duda, pero no por haber hecho un mal uso y ahora están todos los documentos que lo acreditan".

A la pregunta sobre si es posible tener los papeles, Monago ha respondido que no los va a dar "porque hay dos denuncias interpuestas en la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura", sin embargo, sí ha dejado verlos a los asistentes a la rueda de prensa.

La periodista de laSexta Noticias Maribel Morera ha tenido acceso a ellos y, según ha explicado, son fotografías sin fechar que perteneceríana la campaña del PP 'Yo quiero a Tenerife' y justificantes de vuelos de la compañía 'Vueling' pero sin información sobre los destinos y también sin fecha.