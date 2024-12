La divertida reacción de Iñaki López al verse como jugador del Athletic: "Mira si puedes hacerme un póster con esa foto"

Iñaki López y Cristina Pardo también han sido objeto de risas con la aplicación de la IA de Twitter. Esta herramienta, que hasta este momento era de pago, ahora es de dominio público y los usuarios se han echado unas risas creando momentos que nunca existieron entre personajes -ahora- enfrentados, como los montajes que han hecho con Bárbara Rey y el rey Juan Carlos I o con Donald Trump y Taylor Swift en actitud cariñosa.

Pero, como advierte el periodista de laSexta José Luis Torá, "cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia". También la imagen de Iñaki López vistiendo la camiseta del Athletic Club. "Fueron mis inicios en Lezama, no me cogieron porque, en ese momento, había zurdos de sobra; pero ahí estuve", comenta. Tras esto, el presentador de Más Vale Tarde pide al periodista que le imprima esa foto y le haga un "póster" a tamaño real. ¡Dale al play y no te pierdas la divertida reacción de los presentadores al ver sus montajes creados con IA!