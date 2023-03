Manuel Rodríguez Gallardo lleva 15 meses esperando a ser operado en el Hospital Universitario de Jaén. Sufre hiperplasia, una inflamación severa en la próstata que le ha generado tres infecciones, dolores, insomnio y pérdida de movilidad. Su calidad de vida en el último año se ha deteriorado mucho y ha llegado a perder casi diez kilos.

Aunque el plazo máximo para ser intervenido es de 120 días, él lleva ya 450. En el hospital hay otras 8.000 personas en lista de espera .Como ha explicado en Más Vale Tarde, en el sistema de salud andaluz le dicen que "no hay quirófanos ni anestesistas" y también que su operación puede esperar. "Me dicen que tienen preferencia pacientes con cáncer", ha explicado en el programa.

Por eso, ha recurrido a la sanidad privada para pagarse la operación. "Llevo gastados unos 7.000 euros", cuenta, y todavía falta que le cobren la estancia en clínica -a unos 1.000 euros noche-, más el anestesista, que son 400 euros más.

Asegura que por parte de la sanidad pública no le han contestado: "No me han hecho ninguna promesa. Hemos ido varias veces a hacer reclamaciones y ni te escuchan ni nada", ha denunciado.