Beatriz de Vicente y José Luis Torá han sido los encargados de retransmitirnos desde Tailandia el juicio de Daniel Sancho. "Voy a contar el lunes muchas cosas que no se ha contado y a desmentir información que no es cierta o son medias verdades", avanza la colaboradora de Más Vale Tarde desde el país asiático, donde asegura que no ha pasado miedo "jamás", a pesar de que otros periodistas así lo creían. "Me habéis visto con el lenguaje corporal de una persona que no va a hablar", dice en esta conexión, o no, al menos, hasta que no llegue a España.

"He tenido un rato exquisito y no he tenido nada por lo que temer. Si me hubiera puesto a hablar, pues sí", tranquiliza a los presentadores del programa. "Beatriz solamente ha estado tres días dentro de la sala, si llega a haber un cuerpo preside el tribunal", dice Cristina Pardo sin poder evitar las risas, al igual que su compañero Iñaki López. Por su parte, la criminóloga lo confirma: "¡No he hablado nada!".

Una afirmación que extraña a la presentadora de Más Vale Tarde, que aprovecha para lanzarle el siguiente dardo: "¿Has estado sesiones maratonianas sin abrir la boca? No me lo creo". Puedes ver la reacción de Beatriz de Vicente a estas palabras en el vídeo principal de la noticia, donde 'amenaza' con que el lunes no la van a "mandar callar" por la cantidad de cosas que tiene que contar.