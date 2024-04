La abogada penalista y habitual colaboradora en Más Vale Tarde, Beatriz de Vicente, fue la elegida para cubrir el juicio a Daniel Sancho en Tailandia como la única analista jurídica independiente en el interior de la sala donde se ha estado juzgando al hijo del actor español Rodolfo Sancho tras ser acusado por asesinar y descuartizar al cirujano colombiano Edwin Arrieta.

Multitud de medios trasladaron sus equipos a la isla para poder cubrir lo que sucedía en el tribunal tailandés, sin embargo, un mandato judicial lo prohibió. Ante ello, de Vicente evitaba hablar con periodistas, lo que les llevó a pensar que la criminóloga pudiese temer consecuencias si hablaba, no obstante, lo ha descartado de forma categórica: "¿Yo? no he pasado miedo jamás aquí en Tailandia".

Más adelante, ha relatado que su "lenguaje corporal es el de una persona que baja unas escaleras diciendo a todo el mundo que no se acercase para cumplir con ese mandato y por lo tanto recoge su cuerpo". "No he tenido nada por lo que temer", ha asegurado de Vicente.