Cristina Pardo, sobre la versión de Macron sobre el manotazo: "Un juego no me parece, sobre todo por la cara que se le queda"

Unas imágenes han desatado la polémica. Una cámara ha captado como Brigitte Macron le daba una especie de manotazo a Emmanuel Macron, presidente de Francia, justo cuando se abrían las puertas del avión que los había llevado hasta Hanói (Vietnam). El presidente, al darse cuenta de que la cámara ha captado el momento, sonríe pero, después, entra en el avión de nuevo.

Tras la publicación de estas imágenes, el propio Macron ha querido quitar importancia a las mismas. El presidente francés ha explicado que él y su mujer "estaban bromeando". "Hay un vídeo que se me ve bromeando con mi mujer y, de alguna manera, eso se convierte en una especie de catástrofe geoplanetaria", ha afirmado, a la vez que pide evitar que se malinterpreten las cosas.

El Palacio del Elíseo, también ha comentado las mismas. Por su parte, ha aclarado que las imágenes son reales y, por otro lado, han afirmado que se trata de un juego entre el matrimonio. "A mí un juego no me parece pero, por la cara que se le queda a Macron cuando se da cuenta de que la puerta está abierta", comenta Cristina Pardo.

"Tiene que ser un gesto de complicidad porque hay que ser muy cómplice para rozar la cara de esa manera al presidente de la república francesa", añade Iñaki López. "No cabe ninguna duda de que esto no era un juego", concluye el presentador, "desde el mismo instante en que ella no ha hecho ningún tipo de declaración".