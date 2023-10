A la presentadora de Más Vale Tarde, Cristina Pardo, es la primera vez, dice, que no le gusta una receta a base de coles de Bruselas del nutricionista Pablo Ojeda y así se lo ha hecho saber. "Igual es la primera vez que no te compro el plato", le ha dicho a Ojeda.

Este miércoles el nutricionista ha preparado en MVT un plato con coles de Bruselas para combatir el resfriado. Sin embargo, Pardo le ha dicho al principio de la preparación que lo mismo no "se lo compra". "No me digas eso", ha contestado apenado el nutricionista.

Ojeda le ha pedido a la periodista, que mostró su rechazo desde el principio por esta verdura de la familia crucíferas, que "confíe" en la receta. Pero ella era reticente hasta para probarlo, e Iñaki López le ha pedido que "no suspire". Finalmente, después de probarlo, ha reconocido que está "buenísimo, a pesar de las coles". "Cómo es la vida, que la que está comiendo es Cristina", ha añadido el nutricionista.