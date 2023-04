Cristina Pardo e Iñaki López comentan la ausencia de Rafa Nadal en el Open de Madrid por una lesión que no termina de curarse. Una noticia ante la que la presentadora reacciona con preocupación, advirtiendo de que el tenista "no se ha atrevido a confirmar que estará en Roland Garros". "En solidaridad con Cristina vamos a guardar un minuto de silencio por esta noticia", ironiza por su parte su compañero, que bromea sobre la edad del tenista: "Es verdad que no contaremos con el 'Papuchi' del tenis, pero, ¿y Alcaraz?".

Una broma a la que Pardo responde así: "Tu opinión sobre Nadal no me interesa nada porque eres una persona insensible", dice entre risas. El presentador, sin embargo, sigue metiendo el dedo en la llaga y afirma: "Que Rafa Nadal vaya a jugar al bingo, que por edad ya nos toca, y que vengan los chavales nuevos".

Un comentario al que su compañera contesta con un divertido 'dardo', tal y como puedes ver en el vídeo que ilustra estas líneas.