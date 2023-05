María Lamela comparte en 'Reenviado muchas veces' la historia de una mujer australiana que ha sobrevivido cinco días con dulces y una botella de vino tras perderse en el bosque. "Se quedó atrapada con su coche a 60 kilómetros de la civilización cuando iba a visitar a su familia con una cesta", explica la periodista de Más Vale Tarde, que detalla que entre los artículos que llevaba había "zumo, piruletas y una botella de vino".

Sobre las imágenes de su rescate, Iñaki López bromea y comenta en el vídeo sobre estas líneas que "a mi me parece que lo que quiere es 'no vengáis, que todavía me queda un culín'", mientras que Cristina Pardo afirma que la aventura de esta mujer de 48 años "tampoco me parece una heroicidad".

La mujer ha explicado que, aunque no le gusta el vino, tuvo que beberlo y que lo primero que pidió a sus rescatadores fue "agua y un cigarro".