En un duro informe, las Naciones Unidas han alertado de que las leyes impulsadas por Partido Popular y Vox "pueden invisibilizar las graves violaciones de derechos humanos" del franquismo.

La ONU insta al Gobierno a adoptar "todas las medidas necesarias para garantizar el estricto respeto de los estándares internacionales de los derechos humanos en materia de preservación de la memoria histórica".

Muy contundente, Cristina Pardo analiza esta situación: "Creo que se ha hablado poco de cuáles son las prioridades de Vox en el momento en el que llega a las instituciones porque esto no es un hecho aislado. He visto hace poco a una consejera del Gobierno valenciano, de Vox, decir que Franco era un personaje histórico. Después tuvo que matizar".

En este sentido, la periodista insiste: "Yo me cuestionaría cuáles son las prioridades de Vox en el momento en el que ha llegado a las instituciones porque no sé si verdaderamente piensan en el día a día de los ciudadanos. Da la sensación de que no".

Por su parte, la sindicalista Afra Blanco hace una clara denuncia sobre la formación que lidera Santiago Abascal: "En su programa no existe propuesta que no pase por acabar con el modelo de país que todos nos hemos acordado, esta democracia". Y concluye: "Son fascistas".