El periodista Fernando González Urbaneja cree que habrá que esperar un tiempo para ver si la nueva Ley de Vivienda es buena o no. De todos modos, asegura que no le gusta que, según se esté aprobando, se esté diciendo que se están preparando nuevas disposiciones. "¿Por qué no se ha hecho todo de una"?, pregunta.

Del mismo modo, señala que se está haciendo política con la ley en vez de hacer pedagogía y explicarla bien, pues defiende que el texto es extenso. "Las desgravaciones fiscales que hay a los que alquilan casas son altas y no se han explicado lo suficiente", ha señalado en este sentido.