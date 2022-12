"El abogado Eduardo Carvajal consiguió que el torturador 'Billy el Niño' fuera juzgado, era uno de esos abogados que estaban ahí para ayudar a gente como nosotros, que trabajábamos para pagarnos los estudios, éramos clase media. Él nos ayudaba sin cobrarnos nada", explica Lobatón.

Paco Lobatón dejó claro en 'El Intermedio' que no había sido torturado, aunque había recibido golpes muy duros. Peor suerte corrió Luis Suárez, que sufrió un episodio de tortura importante. "Esto de tortura tiene que matizarse, a nosotros por ejemplo no nos aplicaban la 'picana'. Tres días seguidos de golpes sin pagar, sin poder beber agua, deshidratándote, con la planta de los pies destrozadas. No sé si eso es tortura pero eran técnicas muy duras. Intentaban romperte para que hablaras, pero con nosotros no lo consiguieron", cuenta Suárez.

"Mi mujer estaba en la celda de al lado, a ella le contaban lo que me iban a hacer y a mí lo que le harían ahora. Una de las peculiaridades de 'Billy' es que tenía una especie de implicación psicológica especial con esto de las torturas y era muy morboso con temas de la sexualidad. Había una leyenda de que nosotros practicábamos el amor libre. Hablar de eso le fascinaba. Lo que más duele no son los golpes, es pensar qué está pasando en este caso a mi mujer, que era una chica muy joven, tenía apenas 18 años en aquel momento", explica Suárez.