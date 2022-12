El portavoz de Compromís en el Congreso de los Diputados, Joan Baldoví, ha respondido a las declaraciones del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que este fin de semana criticó que Bildu esté consiguiendo más a través de la política en democracia que mediante el terrorismo.

"Hace diez años que ETA dejó de matar. Todos queríamos que aquello acabara y que se hiciera de manera democrática, política. ¡Claro que consiguen más porque están en el parlamento y los han votado!", ha asegurado durante una entrevista en Más Vale Tarde. "El mismo valor tiene el voto de una persona que ha votado al PP o a Vox, que a Bildu, PSOE o Compromís. Son votos legítimos", ha dicho.

Sobre el papel de Bildu en el Congreso, Baldoví se ha felicitado: "Si ha venido para negociar que sigan aumentando las pensiones no contributivas, me parece que es hacer política útil, no política terrorista". Y manda un mensaje al líder de la oposición: "Creo que el señor Feijóo debería volver a la senda de la moderación que anunció cuando fue elegido presidente. Algunos viven muy a gusto sacando semana tras semana a ETA", ha deplorado.