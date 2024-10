Ana Pastor ha estado en Más Vale Tarde para hablar de la denuncia por presunta agresión sexual que la actriz Elisa Mouliaá ha presentado ante la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) contra el exportavoz de Sumar Íñigo Errejón.

"Ser de izquierdas no te convierte en un santo. Este tipo de casos son transversales", ha afirmado.

Por otro lado, ha cuestionado algunas reacciones al caso: "A mí me ha parecido alucinante escuchar a José María Aznar, no al PP que no hay gente que no ha hecho nada y puede decirle, dar lecciones hoy. Mucho mejor quedarte callado en un día como hoy. Respecto a los partidos de izquierda, sí he echado en falta más contundencia, más autocrítica, más decir 'qué hemos hecho mal'. Me ha gustado la frase de Duval hoy en Al Rojo Vivo diciendo 'Si no lo sabíamos, deberíamos haberlo sabido'".