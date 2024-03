Además de analizar la polémica de la hora de cierre de los restaurantes, Gonzalo Bernardos también opina sobre los indicadores que dicen que viajar en Semana Santa va a ser un 9,2% más caro que el año pasado, con una media de 140 euros por noche. El economista señala que en los gastos de las familias "ha reducido alimentación y ha aumentado ocio".

"Hay familias que deciden comer un poquito peor para poder viajar", afirma Bernardos en el vídeo sobre estas líneas, donde también apunta que "hay jóvenes que, como no se sabe si algún día podrán comprarse un piso, deciden vivir la vida y viajar". Por ello, "el turismo pasa a ser uno de los gastos principales de la cesta de consumo en España y el mundo".

El economista también comparte algo que le contó un hotelero de la Costa Brava: "Me he equivocado, el año pasado subí el 12% los precios y lo subí poco", comenta Bernardos, que asegura que "si solo sube el 9% dado el alud de demanda, me parecerá razonable" y que "el año pasado fue récord en ingresos turísticos y este año lo vamos a superar".

Sobre la subida de los precios en el turismo, señala que existe un "efecto escalón": "En principio pones precios moderados, si suben las reservas más de lo que preveías, suben los precios, y si al final hay el que se apunta en el último minuto, a este le pegas un clavazo si hay muchísima gente". Por ello, Bernardos afirma rotundo que "no le aconsejo a nadie reservar las vacaciones de verano en el último minuto y a algunos les diría que ya van tarde".