El día en el que se cumplen 15 años de la desaparición de Marta del Castillo, el abuelo de la joven sevillana, José Antonio Casanueva, habla en Más Vale Tarde sobre los duros momentos que atraviesa la familia en jornadas como la de hoy, en la que mantienen la esperanza de encontrar el cuerpo de Marta.

José Antonio cuenta que sus familiares más cercanos están "hechos polvo". "Se los están cargando. Mi esposa se ha ido sin saber dónde está su nieta y mi hermana se ha ido sin saber dónde está su sobrina", lamenta. Eso sí, asegura que "nunca" se le ha "pasado por la cabeza" dejar de buscar a su nieta.

"Mientras dios no me llame, estaré buscando a mi nieta, quiera o no quiera la justicia. Tengo compañeros, amigos y vecinos que me están apoyando. Seguiré hasta el final de mis días", anuncia, pidiendo a la justicia que haga todo lo que esté en su mano para encontrar el paradero de Marta.

"¿Cómo es posible que teniendo a los cinco -acusados- en el juzgado no sean capaces de determinar dónde está el cuerpo de Marta? La sentencia dice que el cuerpo de Marta fue sacado por tres personas: Carcaño, el Cuco y una tercera persona. Pero esa tercera persona no se da nombres. Vemos cosas raras que la ciudadanía no comprende", critica.