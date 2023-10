Kayed Hammad, traductor en Gaza, ha expuesto en Más Vale Sábado la durísima situación a la que se está teniendo que enfrentar la población de la Franja tras el asedio israelí que les mantiene, desde hace una semana, sin suministro de agua, comida, luz ni carburante, y bajo el bombardeo continuo de las tropas aéreas del Gobierno de Netanyahu.

Asegura que en la Franja de Gaza viven numerosos niños que están viviendo una situación límite: "Un niño siempre mira a su padre, que es quien puede protegerle, y a mí la mirada que me ponen mis niños me mata. Yo he muerto estos días más de una vez".

Hammad ha expresado su profundo dolor, y ha asegurado que el ejército israelí está bombardeando tanto civiles como milicianos. "Si me cae un misil y acaba con nosotros de una vez, mejor que seguir con esta situación", ha lamentado tras preguntarse "qué culpa tienen las mujeres, los niños y los ancianos" del ataque de Hamás.

En este sentido, ha asegurado que se quedará en el centro de Gaza y que no repetirá la migración que tuvieron que sufrir los palestinos en 1948 tras la creación del Estado de Israel. "Algunos de los que fueron hacia el sur fueron bombardeados y murieron en el camino. No tenemos muchas alternativas", ha zanjado.