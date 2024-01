C. Tangana cuenta a Jordi Évole que "había muchas ideas sobre a a quién involucrar en el disco" 'El Madrileño'. Así, reconoce que le hubiese gustado que estuviera Robe, miembro de Extremoduro, así como Estopa. "Eso fue una puñalada en el pecho para mí", confiesa el artista, tras que el presentador el pregunta si le dijeron que 'no' por algo en concreto.

"No lo vieron claro. No sé, pregúntaselo", expresa entonces el compositor, a lo que el periodista le dice que ya se lo ha preguntado. "¿Se lo has preguntado?", le pregunta entonces el compositor español, a lo que Évole responde "De hecho, me lo preguntaron ellos a mí; me dijeron: 'Nos ha llamado C Tangana'".

"No me jodas que fuiste tú el que dijiste que no salieran, que me levanto y me voy", reacciona entonces C. Tangana. "Por supuesto", asegura el director de Lo de Évole, tras lo que el artista le pregunta si fue por su culpa. "No, hombre, no, que es broma", manifiesta Évole, unas palabras que no convencen a Pucho: "Ya... entre broma y broma algo les dirías". "Me lo he inventado, tío. Somos muy colegas, pero tanto como para que me pidan consejo...", afirma entonces el presentador.