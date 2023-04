"Yo no conocí a ningún gay en Oviedo". Es la confesión de Rodrigo Cuevas a Jordi Évole durante su desayuno en el arranque de 'Lo de Évole', cuando el artista recuerda su dura infancia en Asturias como víctima del bullying.

Es más, Cuevas reconoce que llegó a pensar que los gays "no habían llegado a Asturias". "Con 19 años me di cuenta de que había alguno por ahí, pero no tenía ningún amigo gay. No sabía lo que era ser gay realmente", lamenta.

Tanto es así que llegó a pensar que era "una casualidad muy, muy difícil", como si a alguien le "tocara la Lotería, pero en malo".