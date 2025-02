La moraleja de Pepe Mujica sobre las personas mayores: "Vivimos más y dejamos a montañas de viejos tirados"

El expresidente de Uruguay cree que hay un gran número de personas que puede ayudar a hacer un mundo mejor y "no le damos cabida". "El papel de los viejos es transmitir y educar a los más jóvenes", insiste.

Pepe Mujica habla sobre la vejez con Jordi Évole y sobre la soledad que sufren las personas mayores a la hora de conformar una sociedad. Su reflexión nace a raíz de una pregunta del periodista sobre el poder judicial en España, compartiendo que "la estructura jurídica no casa con lo político".

"Los sistemas que hemos utilizado de control son de arriba para abajo. No señor. Los controles tienen que ser de abajo para arriba. No porque sean mejores, tenemos los mismos defectos, pero los seres humanos cuando estamos de jueces somos mucho más exigentes que cuando estamos de actores. Entonces si controlas de abajo para arriba, los de abajo no tienen piedad, y los de arriba siempre pactan, se acuerdan... A la democracia hay que dar más participación al pueblo para que controle", opina Mujica.

Es ahí cuando el expresidente de Uruguay considera que se deja a muchas personas mayores por el camino, algo que explica: "Si tú lees la Ilíada con atención, en la asamblea de reyes el discurso más esperado es el de Néstor, un rey de una isla chiquita, pero el más viejo. No era el más fuerte, pero su opinión es la más clave. El papel de los viejos es transmitir y educar a los más jóvenes. Vivimos más y dejamos a montañas de viejos tirados, les dejamos en los centros de salud".