"¿Salirte del círculo fue también el principio de ir dejando el nazismo?", pregunta Jordi Évole a un joven neonazi arrepentido, que explica uno de los momentos determinantes que vivió para salir de esa burbuja del nazismo: "Hay uno de esos momentos más determinantes en el proceso que me ha llevado a estar aquí sentado hoy.

"En ese mismo momento hay una figura de la que no hemos hablado en toda la entrevista. Es la única persona de fuera de la extrema derecha con la que yo tuve contacto estable a lo largo de los años, una persona en las antípodas de la extrema derecha", explica el joven sobre un doctor en Filosofía que le ofrecío un libro sobre la figura de Marx. "Por el tema del sesgo que hemos hablado y todo eso, yo nunca me había leído un libro de Marx. Me había leído libros nazis sobre Marx. Y bueno, pues sí, he de decir que al menos todo lo que es respecto al marxismo, o mi idea del marxismo, se vino abajo", confiesa el joven, que destaca cómo empezó a leer libros "como si no hubiera mañana".

En ese momento abrió los ojos: "Pero, claro, ¿qué me planteo, que he estado equivocado 20 años? Pero lo desechas, Lo descartas porque es inasumible eso. Pero ¿cómo que me he equivocado?". Y es que este exnazi llevaba 22 años metido en esta burbuja nazi. "Imagínate que... te despiertas un día y no sabes quién eres. O sea, el pánico que sentirías al mirarte al espejo. La ansiedad, la angustia. No puedes explicar nada de lo que ves", explica el joven sobre lo que sintió al salir de la burbuja: "O sea, un 'reset' absoluto en todo lo que creías que sabías. Todo, absolutamente todo".