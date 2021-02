Jordi Évole ha asegurado que en la entrevista que ha realizado al expresidente del Gobierno José María Aznar no habrá temas tabú, y que el exdirigente español muestra su carácter más que nunca. "¿Pone la mano en el fuego por Rajoy?", le pregunta el presentador de Lo de Évole, a lo que Aznar responde: "La pongo por mí". En esta línea, Évole ha desvelado detalles de la entrevista que más le ha costado conseguir.

Hablaron sobre la boda de su hija Ana. "Se caería usted de la silla si supiera la cantidad de personas que querían venir a la boda", afirma el expresidente. Y sobre corrupción en su partido, pero dice nunca en su despacho: "Yo no he recibido un sobresueldo nunca". José María Aznar habla también del rey emérito, aunque no como inspector de hacienda: "Las normas están para cumplirlas".

Y, cómo no, sobre los culpables del fraccionamiento de la derecha. Además, ha admitido que el Partido Popular está en su peor momento: "Yo cuando me marché entregué un partido y un espacio electoral totalmente unido, lo que ha pasado después pregúnteles usted".

En este sentido, no le da importancia a la mudanza de Génova, pero sí a los motivos, a ese querer romper con el pasado del partido popular. "Le pregunto si con estas palabras de Casado siente que el presidente del PP le está llamando corrupto", ha apuntado Jordi Évole, que dará todas las respuestas hoy a las 21:25 horas en laSexta.