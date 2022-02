En la presentación a medios de la nueva temporada de 'Lo de Évole', Jordi Évole también ha tenido tiempo para hablar de cómo fue dejar 'Salvados'. En primer lugar, ha expuesto que cuando abandonó el programa tenía la obligación de "dar un viraje".

"Si yo decidí dejar 'Salvados' no es para seguir haciendo el tema social, la actualidad social... Yo decidí dejar el programa porque pensaba que me había agotado ya haciendo todo eso", ha explicado el periodista. En el vídeo que acompaña a la noticia también ha contado cómo 'Salvados' y 'Lo de Évole' han conseguido funcionar como productos independientes: "Cada vez tienen más su personalidad, ya no hay que andar explicando lo que hace Gonzo y lo que hago yo".

Además, Jordi Évole también ha querido elogiar la labor de Gonzo frente a 'Sálvados' afirmando que el formato es "complicado y exigente", pero que su compañero "lo está haciendo estupendamente".