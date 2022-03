La película Belle Époque cumple 30 años y en Lo de Évole ha realizado un encuentro para recordar cómo fue el fenómeno que generó. Esta cinta fue uno de los inicios de una de las actrices más internacionales de España: Penélope Cruz. "Para mi sorpresa me llamó un agente americano. Fue como un regalo, yo no lo busque", detalla la actriz sobre su éxito tras sus primeras películas. Rememora que empezó a hacer pruebas desde España. "Me salió una película y yo iba con mi billete de ida y vuelta", cuenta Penélope.

"Yo no viví esa situación que mucha gente imagina, me voy con la maleta lo dejo todo y renuncio a estar con mi familia o a mi carrera en España. Yo me iba con la seguridad de que sé que en dos o tres meses estoy aquí de vuelta", cuenta la actriz en el vídeo superior de esta noticia.