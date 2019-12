Tomás Guitarte es el diputado de Teruel Existe que ha conseguido escaño en el Congreso de los Diputados. Liarla Pardo le acompaña a recoger la acreditación para la Cámara Baja.

"Es un momento histórico, en el sentido de que es la primera agrupación de electores que llega al Congreso de España y que es la fuerza más votada en una provincia", explica el diputado.

Desde Teruel, para llegar a Madrid, ha tenido que ir hasta Calatayud, y de ahí coger un AVE para llegar hasta la capital. Una de las reclamaciones de la formación es esa, la de mejorar las infraestructuras de transporte y comunicaciones de la zona.

Guitarte espera que "la responsabilidad de todos nos lleve a la formación de Gobierno". "Se puede llegar con ERC, Cuidadnos e incluso pedir la abstención instrumental al PP. Hay otros que pueden prestar su apoyo y que también tienen responsabilidad de que esto salga adelante".

Preguntado por a qué político le gustaría parecerse, el turolense lo tiene claro: "Queremos parecernos a los ciudadanos". No a los político. Para finalizar la entrevista se le hace entrega de una taza con el logo del programa, un regalo que aprecia con visible afecto: "No me lo esperaba, es una sorpresa muy bonita".