Liarla Pardo ha viajado hasta Lasarte, en Gipúzcoa, para buscar soluciones para un sector fuertemente golpeado por la pandemia de coronavirus de la mano del chef más laureado en España, Martín Berasategui.

Asegura el experto que los españoles somos "unos privilegiados" por las materias primas que tiene el país, y por la cantidad de gente que se deja la piel para que tengamos una cesta de la compra única.

Si la crisis del coronavirus le llegó a paralizar al principio, luego le sirvió para encerrarse en su restaurante y crear nuevas técnicas, nuevas recetas y nuevos conceptos. "Me dije, tú eres luchador, de la cultura del esfuerzo", ha explicado.

Así, cree que el sector no puede "arrugarse" ante las circunstancias: "Hay que tener máximo respeto, pero no podemos entrar en pánico ni en histeria por la situación".

Por ello, Berasategui reivindica que "más que nunca tenemos que ayudarnos en esto que ha sido lo más parecido a una guerra".

Preguntado por cómo hace para sacar fuerzas y no colgar la chaqueta en los 47 años que lleva entre fogones, el chef responde: "No dejo al veterano que entre dentro de mi, que soy un eterno aprendiz. La creatividad y la innovación va a ser lo que saque a este país hacia delante", ha defendido.

Además, apuesta por que la hostelería sea el premio de aquellos que se trabajan y se esfuerzan: "Tenemos que hacer que la hostelería vuelva a venir con los momentos tan mágicos que tiene todo el mundo que trabaja duro y que tiene un premio esperando. La hostelería es ese premio que se recuerda en el corazón o el paladar".