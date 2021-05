Los colaboradores de Liarla Pardo se encontraban hablando de la jornada laboral, cuando Antonio Miguel Carmona ha comentado que "en España se trabaja muy mal. Aquellos que hemos trabajado en el exterior hemos visto que allí no se trabaja así. Aquí se trabaja fatal. Se echan horas, horas y horas", ha criticado, a lo que Paco Marhuenda le ha respondido: "¿Y en EEUU cuándo hacen vacaciones?". "Lo de este país de tener un mes de vacaciones es una barbaridad", ha manifestado el director de 'La Razón', a lo que ha añadido: "Así está España de poco competitiva".

Además, el periodista ha asegurado que "siempre se puede trabajar de lo que a uno le gusta". "A mí siempre me ha preocupado que lo que hiciera me gustara. A veces me han ofrecido cosas que hubiera ganado bastante, y lo rechacé porque a mí lo que me gusta es el periodismo y la universidad", ha expresado.

Sin embargo, Cristina Pardo no coincide con la opinión del periodista, ya que, según ha afirmado la presentadora de Liarla Pardo, "hay mucha gente que no puede acceder a lo que le gusta", tras lo que Marhuenda ha dicho que esto se debe a que "respondemos a estereotipos, es decir, que si tu padre es una cosa, tú tienes que ser eso y complacerlos".