La vuelta al colegio en plena pandemia es uno de los principales problemas de la crisis del coronavirus. Muchos padres y profesores afirman que no está garantizada la seguridad y falta aumento del profesorado, pero, a parte de estos problemas, ¿cómo vivirán los niños la vuelta a las aulas?

Acostumbrados a jugar con sus compañeros, darse abrazos, besos y compartir tanto juguetes como comida, ¿cómo lograrán los padres y profesores hacerles entender a los más pequeños que ya no pueden jugar igual?

La actriz Charo Urbano refleja en este divertido sketch, que ya se ha hecho viral, el sufrimiento de los padres al ver desde la calle, cómo sus hijos juegan con sus compañeros en el recreo. Y es que a la distancia social, se le une otro importante elemento: el uso de la mascarilla. "Pablito, ¡la mascarilla por encima de la nariz!", destaca la actriz a su 'hijos', mientras pide a su 'hija' que no se acerque a otra amiga. "Pablito, zumito a la niña no, ya no hay que compartir, olvídate de todo lo que te he dicho", pide al pequeño.

Tras ver el maravilloso vídeo, Cristina Pardo entrevista a Charo Urbano, quien cuenta cómo se le ocurrió la idea. "Viendo la preocupación e incertidumbre que hay de la vuelta al cole, me imaginé cómo iba a estar la vaya del colegio llena de madres diciéndole a sus hijos lo que no pueden hacer". "A tu hijo toda la vida le has dicho que hay que dar besos y compartir y ahora le tienes que decir todo lo contrario", destaca la actriz, que afirma que los hijos no viven en pasado sino en presente. Por último, explica que tiene una hija de 19 años: "No sé qué es peor, a esa edad tienes ganas de salir y te da coraje no poder relacionarte".