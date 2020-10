Toni Cantó, coordinador autonómico de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana, ha valorado en Liarla Pardo las últimas medidas aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez: el estado de alarma que quieren que prorrogue hasta mayo y la limitación a la movilidad nocturna, desde las 23:00 horas hasta las 6:00 horas en toda España.

Para el político y también actor, lo que "debemos pedir es un presidente que nos hable como adultos". "No nos trató como adultos cuando nos engañó y nos dijo que íbamos a salir más fuertes. No nos trata como adultos y como ciudadanos cuando no se ha puesto las pilas", ha criticado Cantó a Sánchez, al que considera "uno de los peores presidentes del mundo en manejar la pandemia".

Sobre el "toque de queda", dice Cantó que es "una media tan drástica, ya que no lleva criterios técnicos, tiene que estar acompañada de ayudas a los sectores que con estas decisiones se están reventando".

El político de Ciudadanos también ha señalado que no sabe "si el toque de queda es la solución o no, pero lo que parece que vuelve (la segunda ola de la pandemia) es porque tenemos un Gobierno inútil que no nos enseñó la cruda realidad cuando sucedía, ni ha cumplido con el ejemplo".

Así, habla de "actuaciones vergonzosas": "Celaá yéndose a Bilbao tras cerrar Madrid, Simón yendo a bucear o Ábalos y Lastra fumando en un corrillo".

"Nos está tratando de forma infantil al resto de españoles. Lo que está demostrando es que es tonto. Háblenos con claridad y trátenos como adultos", dice Cantó, cargando nuevamente contra el presidente del Gobierno. Y zanja: "O nos trata como tontos o el tonto es él, es mejor lo segundo".