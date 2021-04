Marisa Paredes ha expresado que quiere a Miguel Bosé, pero ha dicho que no lo reconoce por su actitud durante la pandemia del coronavirus. "No hemos sido amigos, hemos sido todo. Yo lo quiero, pero no lo reconozco. Reconozco su derecho a equivocarse, nada más, pero desde luego está equivocado", ha manifestado.

En este sentido, Paredes ha afirmado que Bosé "tiene todo el derecho del mundo, como Victoria Abril, a pensar lo que piense", pero ha dicho que es "un error lamentable porque son conocidos y hay mucha gente que se lo puede creer".

Así, la actriz ha defendido que "la ciencia es lo único que nos salva, lo que nos ha salvado siempre". "Si estamos aquí, es porque nos han puesto vacunas contra la viruela, el sarampión, el tifus...", ha destacado Paredes a lo que ha añadido: "¿Negar el qué? ¿Los millones de personas que se han muerto? ¿Que la vacuna para el virus? ¿Que se están aprovechando las farmacéuticas? Pero eso ha pasado siempre, no ahora; con la aspirina también pasó".