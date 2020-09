Un asesor de Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense, le ha denunciado por exigirle pagos de 1.000 euros al mes y las pagas extras. Sobre esta cuestión ha preguntado Cristina Pardo al dirigente gallego, que ha señalado que "hay dos formas de financiar de financiar un partido: con corrupciones ilegales, como han hecho todos los partidos de España, o pidiendo que todo el mundo arrime el hombro".

"Yo he sido el que más dinero he puesto, con una diferencia tremenda", ha proseguido Pérez Jácome, que ha asegurado en Liarla Pardo haber perdido "en torno a 600.000-700.000 euros con el partido". Por ello, ha insistido en su mensaje: "Creo que no es mucho pedir, cuando tenemos políticos en los cargos y asesores, que aporten, porque estaban dando entre un 10% y un 15% del salario".

El alcalde de Ourense ha asegurado que el que se le critique esta propuesta cuando el resto de formaciones lo hacen "es una tomadura de pelo". Sin embargo, Pérez Jácome ha sido acusado de usar ese dinero donado para meterlo en su propia televisión, y a ello ha respondido también en el programa: "Si existimos es gracias a mi televisión. Para darse a conocer, es necesaria".

El dirigente gallego ha asegurado que "no es dinero público, sino dinero del partido", y ha explicado esta afirmación: "Democracia Ourensana recibe dinero de donaciones, del Concello de Ourense y de la Diputación para sus gastos. Hacemos transferencias al partido, como hacen todos. Una vez el dinero está en el partido, no es publico, y se gasta en aquello que es legal y se considere".

"En vez de gastarlo en las radios o en folletos, lo gastamos en algo mucho más rentable, que es una televisión, que es mía", ha proseguido Pérez Jácome, que ha asegurado que la cadena da "un producto mucho más barato que el precio de mercado". En este punto, Pardo le ha preguntado si le parece estético meter dinero del partido en su televisión, y éste ha asegurado que no se queda "ningún dinero" y que "el partido tiene que gastar el dinero en lo que mejor considere". Y ha concluido afirmando: "Si me das una alternativa, lo hacemos".