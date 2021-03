Paca la Piraña ha sido protagonista esta semana durante una sesión del Congreso cuando el vicepresidente Pablo Iglesias ha destacado que ella ha hecho la mili y Santiago Abascal no. Asegura que esta atención no se la esperaba porque ha llegado en un momento en el que estaba deprimida porque le han robado la maleta en el propio portal de su casa en Almería.

En Liarla Pardo ha explicado que tras volver de Madrid, donde había estado trabajando con ATRESplayer, le robaron la maleta "de los chinos, pequeña y negra" y le dio un ataque de ansiedad. "Me han robado todo el vestuario, como el vestido que dejaron para los premios Feroz, y mis pelucas. Me han dejado pelada". Aun así, su actitud es positiva: "De perdidos al rio. Lo importante es que no he tenido ningún accidente de coche y tengo salud".